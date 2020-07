Regionali Puglia, Fitto: "Ho fatto viaggio della Xylella, da Gallipoli a Locorotondo, 150 km di paesaggio devastato"

BARI - Sulla strada che da Locorotondo porta a Cisternino c’era un uliveto con circa 20 piante. C’era, oggi vi è solo un giovane ulivo, unico sopravvissuto (non si sa ancora per quanto) alla Xylella. Il candidato del centrodestra per la Puglia, Raffaele Fitto, questa mattina è partito da Gallipoli, lì dove ci sono stati i primi casi, per arrivare in provincia di Bari dove le piante infette sono ora 28: un viaggio di 150 km per testimoniare “la devastazione che ha messo in ginocchio un intero territorio e l’agricoltura pugliese”“Milioni di piante distrutteun paesaggio devastato per sempre per incapacità e irresponsabilità della Regione che ha un presidente che all’inizio della legislatura ha prima messo al bando i professori, negando la Xylella, dopo ha disatteso le indicazioni che arrivavano anche da Bruxelles, per cui l’Italia ha avuto una procedura di infrazione, e poi ha dichiarato, qualche giorno fa, che la Xylella è ferma da quattro anni, ovvero da quando è presidente della Regione. Il tutto mentre la Puglia perde risorse europee per bandi PSR scritti male”.“Sono qui per partire per un giro elettoraleche spieghi cosa è accaduto in questi anni, segnalare le responsabilità e dare soluzione. Due anni fa, insieme al collega del Pd, Paolo De Castro, ne avevamo proposta una che Emiliano ha lasciato nel cassetto. Non voglio solo dare sfogo rabbioso a tutti gli agricoltori e pugliesi incaz...i, ma incanalare tutto questo e ragionare tutti insieme per dare una nuova speranza alla Puglia”.