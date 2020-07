(US Sassuolo Fb)

ROMA - I biancocelesti cadono a sorpresa in casa contro il Sassuolo. All'Olimpico s'impone 2-1 la squadra di De Zerbi. Il primo tempo si era chiuso con i biancocelesti in vantaggio per effetto del gol fortunoso (rimpallo) di Luis Alberto. In avvio di ripresa, i neroverdi trovano il pari con il giovane Raspadori e al minuto 91 trovano il gol-vittoria con Caputo. La squadra di Inzaghi incassa la terza sconfitta di fila e resta a -7 dalla Juventus.