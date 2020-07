Riciclavano auto di lusso: 8 arresti e 53 indagati

Con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla ricettazione di numerose auto di alta gamma commerciale attraverso il metodo della "falsa nazionalizzazione", 8 persone sono state arrestate ed altre 53 risultano indagate.La banda, secondo l'accusa, avrebbe utilizzato dati apparentemente genuini di vetture circolanti in altri Paesi comunitari per procedere alle nuove immatricolazioni in Italia con l'utilizzo di documenti di circolazione estera contraffatti. Gli arresti si sono stati svolti all'alba nella provincia di Taranto, Bari, Lecce e Napoli.