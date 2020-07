Sassuolo Lecce: banco di prova importante per i salentini

Domani alle 19,30 il Lecce sfiderà a Reggio Emilia il Sassuolo nella trentesima giornata di Serie A. Per i salentini sarà una partita molto difficile. Gli emiliani dopo il successo 3-1 a Firenze cercheranno la vittoria per avvicinarsi alla zona Europa League. I salentini devono ottenere i tre punti, per abbandonare il terzultimo posto dopo il ko 2-1 in casa con la Sampdoria.Nel Lecce il tecnico Fabio Liverani potrà contare sul rientro di Lucioni dopo la squalifica. Non giocheranno Majer e Lapadula infortunati. Esterni Petriccione e Tachtsidis. Regista Mancosu. In attacco Falco e Babacar. Nel Sassuolo l’allenatore Roberto De Zerbi dovrà rinunciare a Rogerio squalificato e a Obiang per problemi muscolari. Sulle fasce Bourabia e Djuricic. Trequartista Boga. In avanti Berardi e Caputo. E’ una sfida storica. Le due squadre non si sono mai affrontate in Serie A, in Emilia. Nell’andata a Lecce, il Sassuolo riuscì a pareggiare 2-2. La partita si giocherà a porte chiuse, per il Covid 19.