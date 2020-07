Serie A, Roma ko: l'Udinese passa all'Olimpico

- Ancora una sconfitta per la Roma dopo quella subito contro il Milan. Allo stadio Olimpico, i giallorossi cadono sotto i colpi di un'Udinese più cnvincente che porta a casa tre punti importanti per la classifica. Una vittoria che permette all'Udinese di sentire l'odore della salvezza mentre la Roma rimedia una sconfitta che fa allontanare la zona Champions con l'Atalanta avanti di dodici punti.Sono bastati due gol ai bianconeri del Friuli per portare a casa la vittoria. A sbloccare il match, al dodicesimo del primo tempo, è stato Lasagna. Nonostante il gran tempo a disposizione per riuscire a pareggiare i conti, i giallorossi non sono riusciti a bucare la porta degli avversari piegandosi di fronte alla maggior convincenzione dei friulani che hanno avuto anche l'occasione per il 2-0, poi arrivato con Nestorovski.Una vittoria meritata per i bianconeri che, tuttavia, devono anche ringraziare Perotti che ha rimediato un cartellino rosso lasciando i suoi in dieci per un'ora. Una sconfitta pensante per la Roma e per Fonseca che dovrà correre ai ripari.