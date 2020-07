Lega Pro: sorteggiati gli accoppiamenti del secondo turno play off del girone

La Lega Pro ha sorteggiato a Firenze gli accoppiamenti del secondo turno play off del girone per la promozione in Serie B. Tutte le partite si giocheranno in gara unica, domenica prossima 5 Luglio. Nel girone A l’Alessandria sfiderà in casa alle 20,30 il Siena. Il Novara ha avuto la vittoria 3-0 a tavolino perché il Pontedera ha rinunciato a partecipare ai play off, per i costi onerosi del protocollo sanitario previsto per il Covid 19. I piemontesi si qualificano direttamente al turno successivo. Nel girone B il Sud Tirol affronterà a Bressanone alle 20 la Triestina. Il Padova giocherà alle 20,45 in casa con la Feralpi Salò.Nel girone C il Potenza dovrà vedersela allo Stadio “Viviani” alle 20,45 col Catanzaro. La Ternana sfiderà alle 20,30 allo Stadio “Libero Liberati” il Catania. Se dopo i tempi regolamentari le gare saranno ancora in parità non si giocheranno i tempi supplementari, ma si qualificheranno al turno successivo le squadre meglio classificate prima dello stop definitivo della fase regolare del torneo per l’emergenza Coronavirus. La squadra che vincerà una di queste partite, giocherà nel turno successivo giovedì 9 Luglio contro il Monopoli. La squadra avversaria dei pugliesi si conoscerà dopo il sorteggio, che si svolgerà lunedì 6 o martedì 7 Luglio.