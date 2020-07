Stefàno (Pd): " Un altro prestigioso riconoscimento al Salento dei rosati"

LECCE - "Prestigio, riconoscimenti, la tradizione che si tramanda e si innova, il territorio che si racconta: questo e tanto altro è il rosato Metiusco Vinicola Palamà di Cutrofiano insignito del titolo di miglior rosato d’Italia in assoluto, al concorso 5StarWines, la selezione dei migliori vini italiani proposta da Vinitaly. Un nuovo grande riconoscimento per la cantina di Cosimo e Michele e per tutto il Salento e l’universo del rosato salentino che scrive oggi un’altra pagina preziosa. Siamo tutti felici e orgogliosi dei nostri bravi produttori che tramandano tradizione e impegno ad una nuova generazione! Ad maiora!": è il commento pubblicato in un post su Facebook dal Senatore del Partito Democraticoa seguito della 5StarWines, la selezione annuale che svela e premia i migliori vini dell'anno.