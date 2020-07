'Summer lights 2020', le luci sui trulli illuminano Alberobello

ALBEROBELLO (BA) - Tutto pronto ad Alberobello per il «Summer lights» 2020. Ogni sera, fino a fine settembre, le luci illumineranno tutti i trulli della zona Monti, il Trullo Sovrano e il Belvedere. Per tutta l’estate le meravigliose abitazioni a forma di cono della capitale dell’Unesco si accenderanno in un tripudio di colori e giochi di luce che renderanno ancora più magica Alberobello. L’illuminazione sui trulli è realizzata dal Comune in collaborazione con ENGIE Italia, l’azienda che dal 1° aprile 2018 gestisce il servizio di pubblica illuminazione di Alberobello, e Unique Eventi.Quest’anno, oltre alle tradizioni luci, ci saranno installazioni luminose dedicate a Raffaello in occasione dei 500 anni dalla morte del pittore, una delle figure più importanti del Rinascimento. «Ringraziamo ENGIE per averci fornito le luci che illumineranno i nostri trulli – dice l’assessore al Turismo, Antonella Ivone –. Un grande grazie anche a Unique Eventi per la collaborazione. Anche per questa estate abbiamo voluto il «Summer lights» affinché le luci «accendessero» un segnale di speranza dopo il difficile periodo di lockdown e in questa fase di lenta e combattiva ripresa.Due anni fa le installazioni luminose furono dedicate a Klimt, l’anno scorso al genio di Leonardo, quest’anno ad un altro grandissimo pilastro dell’arte italiana. Come ogni estate le luci renderanno ancora più speciale e più magica Alberobello nel segno del principio che da sempre ci muove: l’accoglienza migliore ai tanti visitatori e turisti che ogni anno ci scelgono e che già in queste prime serate d’estate ci hanno onorato della loro presenza».«ENGIE Italia è onorata di essere ancora una volta tra i principali sostenitori del Summer Lights, non soltanto per “dare luce” alle meraviglie di Alberobello, ma anche per il concept che questa particolare edizione rappresenta: la rinascita. ENGIE, impegnata nel progettare soluzioni innovative volte a supportare la ripartenza di città e aziende per un futuro a zero impatto ambientale, sostiene la rinascita e la valorizzazione dei territori nei quali opera - dichiara Fabrizio Di Battista, Direttore Area Adriatica-Sud di ENGIE Italia –. Da sempre lavoriamo per sviluppare progetti sostenibili con comuni virtuosi come quello di Alberobello nel quale abbiamo riqualificato l’illuminazione pubblica riducendo il consumo energetico di oltre il 60%».