Aura Darco e il brano 'Occhio e testa' per la sicurezza stradale in musica

Dal 24 Luglio sarà disponibile nelle radio e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo Occhio e testa della trapper. ''Occhio e testa è un brano nato grazie ad un contest rap/trap in collaborazione con Anas - autostrade per l'Italia e la partecipazione di Fedez in giuria, per la sicurezza stradale in musica.E' per la giovane trapper Aura Darco un'agomento sensibile quello della sicurezza stradale in quanto sua sorella più piccola, a soli 17 anni, ha subito un grave incidente in auto che l'ha costretta sulla sedia a rotelle a vita. Questo ha fatto si che la giovane artista, dando molta importanza alla tematica, ha fatto il possibile per rendere l'atmosfera del brano più leggera, in modo da non incupire l'ascoltatore o chiunque abbia vissuto momenti difficili simili.Nel contest la trapper è arrivata tra i finalisti ed il brano ebbe successo tra il pubblico tanto da spingere anche l'amatissimo Fedez a fargli i suoi complimenti per la scrittura, la metrica e la capacità sintetica di inserire così tanti concetti positivi inerenti all'argomento. Il brano è prodotto dall'etichetta discografica AstralMusic di Giordano e Graziano Tittarelli.