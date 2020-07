Tennis: Berrettini e Sinner ko a Berlino

Nella finale del torneo di tennis maschile di esibizione a Berlino in Germania sull’erba, Matteo Berrettini ha perso 6-7 6-4 10-8 contro l’austriaco Dominic Thiem. Jannik Sinner è stato sconfitto in semifinale 6-3 7-6 da Thiem. Jannick Sinner ha dichiarato:”Ho solo 18 anni ma il mio obiettivo è continuare a giocare a tennis. Più gioco e più mi diverto. Voglio giocare e vincere gli Usa Open.Però il mio sogno se sarà possibile è battere lo svizzero Roger Federer sul campo centrale nel torneo di Wimbledon in Inghilterra. Spero che Federer torni a giocare nella prossima stagione e che sia in buone condizioni fisiche dopo l’operazione al ginocchio di qualche mese fa”. Il serbo Novak Djokovic potrebbe giocare gli Usa Open dal 31 Agosto al 13 Settembre solo se non dovrà andare quattordici giorni in quarantena quando tornerà dagli Stati Uniti.Tra le donne nel World Team, un torneo di esibizione in Virginia negli Stati Uniti d’America, la belga Kim Clijsters ha vinto 5-3 contro l’americana Sofia Kenin.