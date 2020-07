Taranto: Danilo Pagni non è più il direttore sportivo

(Official Facebook Taranto F.C)

In Serie D il direttore sportivo Danilo Pagni ha rescisso il contratto col Taranto. Era vincolato alla società pugliese fino a Giugno 2021. Il presidente Massimo Giove si sta attivando per sostituirlo. Il favorito sembra Francesco Montervino, che era al Nola in Serie D fino al momento in cui il Campionato è stato annullato per il Covid 19. Montervino è già stato direttore sportivo nella città dei due mari nel 2014/15 e nel 2015/16. In alternativa ci sarebbero Alfio Pelliccioni del Cesena, Nicola Obiettivo del Fasano e Alessio Magnone, che qualche anno fa è stato direttore sportivo del Gravina.Per quanto riguarda il calcio mercato il portiere Sposito dovrebbe rimanere in prestito al Taranto. Sposito rinnoverà prima il contratto con l’Empoli proprietario del cartellino del calciatore. Il Taranto è interessato al difensore Mattera del Casarano. Contatti col Casarano anche per l’attaccante Mincica. Trattativa con la Casertana per il difensore Rainone. Interesse per il difensore Passaro della Gelbison e per l’attaccante Curiale del Catania. Il presidente del Taranto Giove vuole allestire una squadra molto competitiva per poter essere in corsa nella prossima stagione verso la promozione in Lega Pro.