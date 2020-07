Tennis, Perugia: Gigante Taberner Galovic e Sonego volano in semifinale

Nei quarti di finale del torneo di tennis maschile di Perugia in Umbria Matteo Gigante, che ha 18 anni ed è numero 1136 al mondo nella classifica ATP, ha vinto 6-4 6-4 contro Riccardo Bonadio. Lorenzo Giustino ha perso 6-4 3-6 6-2 con lo spagnolo Carlos Taberner. Il croato Viktor Galovic ha sconfitto 6-3 6-4 l’altro spagnolo Pablo Andujar. Lorenzo Sonego, numero 3 d’Italia e prima testa di serie di questo torneo, ha battuto 6-4 6-3 Raul Brancaccio. Tra le donne nei quarti di finale Nuria Brancaccio ha vinto 6-2 2-6 7-6 contro Lucrezia Stefanini.Stefania Rubini ha superato 7-6 6-2 l’argentina Paula Ormaechea. Federica Di Sarra è stata eliminata 6-1 6-1 dalla russa Ljudmila Samsonova. Lucia Bronzetti ha sconfitto 6-4 6-1 Matilde Paoletti. In un torneo di esibizione di tennis maschile a Bradenton in Florida, negli Stati Uniti d’America, Paolo Lorenzi ha vinto 7-6 3-6 10-8 contro l’americano Sebastian Korda. Il bulgaro Vasil Kirkov ha sconfitto 7-6 4-6 10-5 il colombiano Nicolas Mejia. Il giapponese Shintaro Mochizuki ha superato 6-4 4-6 11-9 l’argentino Axel Geller. L’americano Michael Mmoh ha battuto 5-7 6-1 10-5 l’altro americano Kirchheimer.