Serie B: il Crotone vince ed è secondo in classifica da solo

Nella trentaduesima giornata di Serie B il Crotone vince 3-0 in casa col Benevento ed è secondo in classifica da solo con 55 punti, nella corsa verso la promozione diretta in Serie A. I calabresi passano in vantaggio nel primo tempo al 14’ con Simy di testa. Raddoppiano al 18’ ancora con Simy di destro. Vanno in gol per la terza volta di nuovo con Simy al 26’ del secondo tempo, tiro al volo. Il Pordenone vince 2-1 a Perugia e raggiunge al terzo posto a 52 punti il Cittadella, ko 2-0 a Pisa.Il Frosinone si aggiudica 2-1 lo scontro diretto in casa con lo Spezia ed è quinto con 51 punti. La Salernitana vince 2-1 il derby campano allo Stadio “Arechi” con la Juve Stabia ed è settima a 47 punti. Il Chievo pareggia 1-1 in trasferta con l’Entella. L’Empoli vince 2-0 a Venezia ed è a un solo punto dalla zona play off. La Cremonese supera 1-0 allo Stadio “Zini” il Pescara e abbandona la zona play out. L’Ascoli vince 1-0 a Cosenza ed è quartultimo a 36 punti insieme alla Juve Stabia. Il Trapani prevale 2-1 in Sicilia sul Livorno ed è terzultimo con 32 punti.