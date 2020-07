Tennis: a Perugia vincono Sonego e la Samsonova

Lorenzo Sonego ha vinto il torneo di tennis maschile di Perugia. Il piemontese ha superato in finale in tre set il croato Viktor Galovic. Primo set, in vantaggio Sonego 3-0 con precisi colpi da fondo campo. Galovic con demivolèe e rovesci ha raggiunto il 3-3. Il croato ha effettuato precisi top spin, Sonego si è fatto notare con gli aces. Galovic si è imposto 6-3. Secondo set, 2-0 per il croato con forti dritti. Sonego ha impattato 2-2 con i pallonetti. Grande equilibrio, 6-6. Necessario il tie-break ,dove Sonego con i passanti incrociati ha prevalso 7-6. Terzo set, in avanti 3-0 Galovic con importanti colpi sotto rete. Sonego con i punti su battuta ha pareggiato 3-3. Il piemontese con un notevole servizio ha vinto 6-4 questo set, la partita e il torneo.Tra le donne ha vinto la russa Ljudmila Samsonova, che ha sconfitto in finale in tre set Stefania Rubini. Primo set, la Samsonova con gli smash si è portata sul 4-0. La Rubini con i pallonetti ha pareggiato 4-4. Ha continuato a giocare con velocità e precisione. Si è aggiudicata 6-4 questo set. Secondo set, l’italiana sul 4-0 con le demivolèe. La russa con gli aces ha raggiunto il 4-4. Però la Samsonova con determinazione e mantenendo il servizio si è imposta 6-4. Terzo set,le due tenniste sono hanno giocato con molta prudenza. C’è stato un grande equilibrio, 6-6. Decisivo il tie-break, dove la Samsonova ha vinto 7-6 aggiudicandosi questo set, il match e il torneo. Delusione per Stefania Rubini, ma la consapevolezza di avere dato il massimo per cercare di imporsi a Perugia.