Tennis, Sinner ko a Berlino

Nella finale del torneo di esibizione di tennis maschile di Berlino in Germania sul cemento Jannick Sinner ha perso 6-4 6-2 contro l’austriaco Dominic Thiem. Nella finale per il terzo e quarto posto il tedesco Misa Zverev ha vinto 6-4 6-3 con lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Nei prossimi giorni il tennista svedese Leo Borg, figlio dell’ex tennista Bjorn si allenerà a Maiorca in Spagna alla Rafa Nadal Academy.Secondo il padre Bjorn:”Leo può diventare un buon giocatore e in questa Accademia imparerà il metodo per crescere e i sacrifici per raggiungere la vittoria”. Tra le donne nella finale del torneo di esibizione di Berlino la lettone Anastasija Sevastova ha battuto 3-6 6-3 10-5 la ceca Petra Kvitova. Nella finale per il terzo e quarto posto la tedesca Andrea Petkovic ha superato 6-4 7-6 l’ucraina Elina Svitolina. In un torneo di esibizione in Repubblica Ceca la tredicenne ceca Brenda Fruhvirtova ha sconfitto 7-6 6-1 l’altra ceca Katerina Siniakova.