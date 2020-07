Tennis: Sonego e Travaglia vincono a Codevilla

Nel torneo di esibizione di tennis maschile Oltrepò Cup a Codevilla in provincia di Pavia in Lombardia Lorenzo Sonego ha vinto 6-3 6-1 contro Alessandro Giannessi. Stefano Travaglia ha superato 7-5 6-2 Gianluca Mager. Giannessi ha prevalso 10-4 in un super tie-break su Travaglia. Sonego ha sconfitto 6-2 6-4 Mager. Nel torneo di esibizione Racchetta d’Oro a Torino Matteo Arnaldi ha vinto 4-6 6-3 10-2 contro Edoardo Eremin.Federico Maccari ha superato 6-4 7-6 Andrea Pellegrino. Tra le donne la ceca Karolina Pliskova ha chiesto una wild card per partecipare al torneo WTA di Palermo che si svolgerà nella prima settimana di Agosto. La spagnola Garbine Muguruza vuole giocare gli Open Usa che si disputeranno dal 31 Agosto al 13 Settembre.