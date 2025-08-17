Torre Canne, tragedia in mare: ritrovato senza vita il sub Pietro Vinci

– Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda del sub disperso questa mattina nelle acque di, marina di Fasano (Brindisi). Dopo ore di ricerche serrate, è stato infatti ritrovato senza vita, 59 anni, originario di Fasano.

L’allarme era scattato poco dopo le 10, quando un bagnante aveva notato l’uomo in difficoltà in mare, mentre agitava le braccia per chiedere aiuto. Subito erano state attivate le procedure di emergenza e sul posto erano intervenuti i mezzi navali della Guardia Costiera di Savelletri e Monopoli, insieme al nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco. In supporto anche un elicottero del 115, che dall’alto ha monitorato le ricerche.

Il corpo del sub è stato recuperato nel pomeriggio, in mare aperto, e trasportato a riva. Restano ora da chiarire le cause del decesso, per le quali saranno disposti accertamenti medico-legali. Non si esclude un malore improvviso.

Sul caso indagano i Carabinieri, che hanno raccolto le prime testimonianze dei presenti. Grande cordoglio nella comunità fasanese, scossa dalla notizia della scomparsa di Pietro Vinci, appassionato di immersioni.