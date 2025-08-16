Tentato suicidio a Molfetta: donna soccorsa in spiaggia dopo aver scoperto un presunto tradimento

MOLFETTA - Momenti di paura questa sera a Molfetta, dove una donna ha tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene dopo aver scoperto il presunto tradimento del proprio compagno, sorpreso in compagnia di un’altra donna sulla spiaggia.Sconvolti, i bagnanti presenti sugli scogli hanno immediatamente soccorso la donna, tenendole stretti i polsi in attesa dell’arrivo dei soccorritori.Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La donna è stata trasferita in ospedale per le cure necessarie.