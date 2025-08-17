Paura in volo: motore in fiamme dopo il decollo da Corfù, atterraggio d’emergenza a Brindisi per un Boeing Condor

BRINDISI - Momenti di terrore per i 273 passeggeri del volo, nelle prime ore della sera di sabato 16 agosto 2025. Pochi minuti dopo il decollo dall’aeroporto dell’isola greca, uno dei motori delha preso fuoco, provocando panico a bordo e allarme a terra.

L’incidente è stato ripreso da diversi residenti e turisti che hanno filmato le fiamme provenienti dal motore destro del velivolo. Numerose anche le segnalazioni di un forte boato, simile a un’esplosione, udito mentre l’aereo sorvolava il porto di Corfù, a un’altitudine di circa 1.500 piedi.

I piloti hanno spento immediatamente il motore danneggiato ed effettuato una virata parallela alla pista, in attesa di valutare la situazione. L’aeroporto di Corfù è stato posto in stato di allerta, attivando i protocolli di emergenza. Dopo le verifiche, l’equipaggio ha scelto di proseguire il volo con l’altro motore, dirigendosi verso l’Italia.

Il velivolo ha raggiunto i cieli sopra il Mar Ionio, volando tra i 6.000 e gli 8.000 piedi, fino all’atterraggio d’emergenza avvenuto in sicurezza all’aeroporto di Brindisi, alle 21:15 ora locale, circa un’ora dopo il decollo.

Secondo l’emittente tedesca RTL, Condor ha confermato che la deviazione e l’interruzione del volo verso Düsseldorf si sono rese necessarie a causa di danni segnalati all’aereo. A bordo viaggiavano 273 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio.

I viaggiatori, riferisce Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono stati ospitati per la notte in un albergo. La compagnia ha comunicato che la ripartenza verso Düsseldorf è prevista per la giornata di domenica.