(credits: Inter Fb)

- Si accende nel secondo tempo e ribalta il risultato. L'Inter con tre reti evita un'altra brutta figura che fino al primo tempo la vedeva sotto di una gol contro il Torino. A insaccare è Belotti che sfrutta una papera di Handanovic. La partita dell'estremo difensore è stranamente al di sotto delle sue aspettative.I nerazzurri tornano dagli spogliatoi con piglio aggressivo e così lo schema funziona: prima Lautaro offre la palla che Young tira in rete battendo Sirigu, poco dopo è Sanchez a offrire l'assist per la testa di Godin. In poco tempo la squadra di Conte si ritrova davanti e va in gol anche Lautaro. Il Toro colpisce un palo. I nerazzurri agganciano la Lazio al secondo posto, per i granata servono punti.