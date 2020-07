Play Off Lega Pro: il Bari pareggia 1-1 al San Nicola con la Ternana e vola in semifinale

(credits. Ssc Bari Fb)

Nei quarti di finale dei play off di Lega Pro il Bari ha pareggiato 1-1 in casa con la Ternana e si è qualificato per le semifinali per il miglior piazzamento in classifica rispetto agli umbri. Nel primo tempo i pugliesi vicini al gol con Antenucci. La Ternana insidiosa con Verna. Al 30’ i biancorossi sono andati in vantaggio con Antenucci su rigore dato per un fallo di mano di Vantaggiato. La Ternana pericolosa con Vantaggiato.Nel secondo tempo il Bari ha sfiorato il raddoppio con Simeri. Al 20’ espulso il tecnico degli umbri Fabio Gallo per proteste. Al 22’ la Ternana è rimasta in dieci, espulso Palumbo per un fallo su Hamlili. Al 28’ la Ternana ha pareggiato con Vantaggiato, tiro da fuori area. Gli umbri sono andati vicini al successo con Verna.Il Galletto vola in semifinale dei play off di Lega Pro, dove affronterà venerdì 17 Luglio allo Stadio “San Nicola” la Carrarese che ha pareggiato 2-2 in casa contro la Juventus Under 23 e si è qualificata per il miglior piazzamento in classifica rispetto ai piemontesi.