Virtus Francavilla Fontana: rinnovato il contratto a Castorani

In Lega Pro la Virtus Francavilla Fontana ha rinnovato il contratto al centrocampista Manuel Castorani fino a Giugno 2021. Confermato il difensore Daniele Marino. Contatti col Benevento per rinnovare il prestito del difensore Luca Sperandeo. Il direttore sportivo della squadra pugliese Mariano Fernandez incontrerà il portiere Bryan Costa per trovare l’intesa economica per farlo rimanere a Francavilla Fontana. Il centrocampista Alessandro Albertini andrà via, forse alla Viterbese in Lega Pro. Il terzino Delvino potrebbe essere ceduto al Venezia in Serie B.L’attaccante Leonardo Perez e la punta Federico Vazquez rimarranno a Francavilla Fontana. Trattativa col Benevento per la conferma del prestito dell’attaccante Leonardo Di Cosmo. Il presidente Antonio Magrì e il direttore sportivo Fernandez si stanno attivando per allestire una squadra molto competitiva. L’obiettivo della prossima stagione è la qualificazione ai play off per la promozione in Serie B.