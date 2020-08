3 agosto 1904, Marconi collega Bari con Antivari

Il 3 agosto 1904, dopo una permanenza di 8 giorni nel capoluogo pugliese per la messa a punto delle apparecchiature della stazione radiotelegrafica ubicata nelle immediate vicinanze del Faro di San Cataldo, Guglielmo Marconi riuscì ad attivare, mediante onde radio, il collegamento con la stazione gemella costruita ad Antivari.Essa fu raggiunta da Marconi il 30 agosto 1904 per completare e verificare il collegamento dal Montenegro con l'altra sponda dell'Adriatico, distante 200 km dal capoluogo pugliese. A seguito di questo evento, l'amministrazione comunale barese mutò la denominazione del Rione San Cataldo in Marconi quale segno di riconoscenza della città nei confronti dell'inventore della radio, per aver realizzato da Bari il collegamento radiotelegrafico con l'attuale Bar.