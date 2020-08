Il mondo del giornalismo piange la scomparsa del giornalista Arrigo Levi. Fu inviato e poi direttore de La Stampa. Corrispondente da Mosca prima per il Corriere della Sera e poi per Il Giorno, è stato anche consigliere per le relazioni esterne del Quirinale sotto la presidenza di Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano. Aveva 94 anni.