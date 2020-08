Usa, covid: la difficile riapertura delle scuole

BENNY MANOCCHIA - Confusione, indecisione, dibattiti e polemiche sulla riapertura delle scuole americane. 50 Stati con 50 problemi diversi. Dall'Alaska che vuole riaprire subito per approfittare del periodo di sole ancora attivo prima del lungo inverno buio, a New York dove il governatore Mario Cuomo ha lasciato ai genitori la decisione su quando rimandare a scuola i figli. In California il problema riguarda gli insegnanti per le 2005 scuole e i 2 milioni 100 mila studenti delle medie superiori. La realtà è che tantissimi insegnanti hanno lasciato la California per motivi di sicurezza.

Nel Sud, tra giugno e luglio, molte scuole hanno già riaperto. In alcuni Stati del Mid West,i governatori si rifiutano di permettere l'apertura delle scuole iInfatti preferiscono che il virus abbandoni quella zona; una speranza che non avrà successo,secondo gli scienziati americani,Il virus sta mettendo in atto la seconda ondata,C'e'anche chi (come abbiamo accennato su queste righe) prevede che il virus non lascerà mai la terra. Ma anche gli scienziati spesso sbagliano.