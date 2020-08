Agguato a bracciante agricolo: ferito da colpi di pistola

Un ragazzo di 22 anni, originario della Nigeria, è stato ferito da tre colpi di pistola a piombini esplosi in Via degli Aviatori, a Foggia, mentre era in sella alla sua bicicletta per andare a lavoro.Gli esecutori dell'agguato sarebbero due persone in sella ad uno scooter ed hanno ferito il giovane alle gambe ed al braccio. La giovane vittima non è riuscita a fornire alla polizia nessun elemento utile alla polizia che segue le indagini.