Arisa, è online il video di 'Ricominciare ancora': ''E' una di quelle canzoni che mi hanno dato la forza di ripartire''

MILANO - Nel giorno del suo trentottesimo compleanno è stato pubblicato sul canale youtube il video di(Pipshow - Distribuzione Believe Digital) il singolo che segna il nuovo inizio da artista indipendente di una delle voci più belle e raffinate della musica italiana,. Il videoclip, girato a Milano con la regia di Marco Salom, è un manifesto di emozioni e colori, un inno alla vita, tra bimbi che giocano in strada e la voglia di ricominciare. Il brano porta la firma di Gianclaudia Franchini e Federica Abbate con la produzione di Fabio Gargiulo ed è stato registrato presso Yellow Rabbit Studio di Milano da Fabio Gargiulo e Massimo Sciannamea.Ricominciare Ancora -- è il sogno, un’altro, che si realizza. Ho sempre pensato per gioco che un giorno sarei stata libera di esprimere i miei ideali scegliendo cosa cantare e come, rivolgendomi alle persone in maniera sincera, proprio come avevo iniziato. Quello che mi è capitato in questi anni è stata a volte la difficoltà di comunicare le mie idee in maniera chiara e la difficoltà di stabilire rapporti interpersonali produttivi nel mio lavoro. Ho davvero una personalità sui generis e la pago. Ma non è detto che un limite debba sempre fermarci. Un limite può essere momentaneo se capiamo come sciogliere il nodo che ci chiude in una situazione non soddisfacente.Durante il lock down - continua Arisa - ricominciare ancora è stata una di quelle canzoni che mi hanno dato forza perchè è positiva, parla chiaro, aggrappata alla realtà schiacciante che può pur cambiare, realmente, attraverso l’impegno di tutti. Siamo noi il miracolo. La trovo una di quelle canzoni che quando smette di andare la vuoi sentire ancora. Questo è il modo che ho per dimostrare l’amore che non sempre sono in grado di dare''.La carriera di Arisa è costellata di successi e di tantissime soddisfazioni: sei dischi all'attivo, vincitrice di due Festival di Sanremo (sia nella categoria Nuove Proposte con “Sincerità” nel 2009 che tra i Big con “Controvento” nel 2014), brani indimenticabili come“ Malamorenò”, ''La Notte'', 'Meraviglioso amore mio'', Guardando il cielo'', l'esperienza televisiva nel ruolo di giudice ad X Factor, fino alla collaborazione con Disney, interpretando la versione italiana del brano “He’s a tramp” con il titolo di “E’ un briccone”, nella rivisitazione del Classico d’animazione Disney del 1955 “Lilli e il Vagabondo”. Un'arista unica e speciale, che è riuscita a conquistare il cuore della gente.Arisa tornerà ad incontrare il suo pubblico in una serie di date per 'Ricominciare Ancora' e ripartire dalla musica: dopo il grande successo del