Arrestato palpeggiatore seriale a Bari

- Un uomo di 25 anni, di origine senegalese, con regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla polizia municipale di Bari dopo violenza sessuale nei confronti di quattro donne. L'uomo avrebbe palpeggiato nelle parti intime le vittime tra Via Capruzzi e Largo Ciaia del capoluogo pugliese. Identificato dalla Polizia Locale, l'uomo, che può 'vantare' altri precedenti penali, avrebbe tentato di opporre resistenza dandosi alla fuga in Via De Bellis, per poi essere arrestato e portato al Comando. Le donne molestate hanno sporto denuncia.