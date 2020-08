E' scattata l'allerta arancione in Puglia, nelle prossime 32 ore, in cui la regione sarà investita da un'ondata di maltempo, con precipitazioni sia di carattere di rovescio che temporalesco di forte intensità. Possibili fenomeni di attività elettrica oltre a grandinate e forti raffiche di vento. Per le abbondanti precipitazioni sono monitorati i corsi d'acqua.