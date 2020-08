Assessore Borraccino: ''Parteciperò a “Live dream” il 7 settembre a Taranto''

TARANTO - Lunedì 7 settembre, alle ore 10:30, parteciperò al convegno “Live Dream- Vi accompagniamo a sognare in grande”,il primo di una serie di incontri-confronti, organizzato dal CIOFS- FP Taranto, che si terrà in via Umbria 162.

Si tratta di un appuntamento molto interessante, che punta i riflettori sull’ autoimpiego sulla autoimprenditorialità: stimoli molto importanti per i nostri giovani che è opportuno offrire per far conoscere anche le tante opportunità ed i notevoli aiuti che giungono dai bandi regionali.

Diverse sono le misure messe in campo dalla Regione Puglia che incentivano l'innovazione, l'internazionalizzazione, la digitalizzazione di impresa che hanno prodotto risultati eccellenti nella nostra regione.

Degli esempi fra tutti : il grande impulso dato alle startup tecnologiche dalla misura TecnoNidi, che dal 2017 in poi, ha praticamente fatto raddoppiare il numero complessivo delle startup innovative pugliesi che attualmente sono ben 475; la misura NIDI (Nuove Iniziative Di Impresa) ha determinato l’apertura di 2.732 nuove microimprese, agevolando l’autoimprenditorialità come efficace strategia per favorire l’occupazione.

Tutti questi numeri incidono anche negli indicatori pugliesi di Pil, delle esportazioni e dell’occupazione.