Assessore Borraccino: partita a Taranto la seconda fase del progetto “Verde Amico”

TARANTO - Come convenuto negli incontri interistituzionali delle settimane passate, intercorsi tra Prefetto di Taranto, Regione Puglia, Comune di Taranto, Task Force regionale per l'Occupazione, la società Infrataras, la struttura commissariale per le bonifiche e organizzazioni sindacali, nella giornata di ieri lunedì 24 agosto, sono ripartite le attività del progetto Verde Amico.

I 143 ex lavoratori Isolaverde, rimasti disoccupati dopo il fallimento della società, verranno impiegati per tre mesi in opere di bonifica leggera nella provincia jonica.

Esprimo la mia soddisfazione per questo importante risultato e rinnovo il mio personale impegno a seguire la vicenda nelle settimane future, affinchè tutti i lavoratori coinvolti nel progetto possano continuare ad essere occupati in questo tipo di impiego di pubblica utilità.

Occorre già da subito provvedere a reperire le risorse necessarie, anche in considerazione della grande necessità di svolgere attività di bonifica in tutta la provincia jonica.