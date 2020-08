Elezioni Usa: nomination repubblicana incorona Trump

PIERO CHIMENTI - Donald Trump è stato nominato candidato repubblicano per le prossime elezioni di novembre 2020. La nomina è avvenuta nella convention repubblicana avvenuta a Charlotte, nel North Carolina, dove i 336 delegati che sono riusciti a partecipare all'incontro, hanno votato anche per i delegati che sono riusciti a raggiungere l'incontro a causa delle misure anti Covid.

Trump, che appare in netto svantaggio, nei sondaggi, rispetto a Biden, ha dopo la nomina che secondo prassi accetterà con un discorso il prossimo giovedì ha dichiarato: " Dobbiamo vincere, questa è l'elezione più importante nella storia del nostro Paese. Il nostro paese potrebbe deviare con una svolta tremenda, orribile oppure diventare ancora più grande, e prima che l'epidemia arrivasse dalla Cina, noi procedevamo in una direzione che non si era mai vista, con una economia che incassava successi mai visti nella storia del nostro paese, il maggior calo della disoccupazione nella storia...."