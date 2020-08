Autismo, Pellegrino: “Asl di Lecce accolga appello delle famiglie per convenzione con Amici di Nico”

LECCE - “La Asl di Lecce accolga l’accorato appello delle famiglie della onlus “Gli Amici di Nico”. Occorre che la struttura, già accreditata, sia convenzionata con la Regione Puglia per far sì che i genitori dei soggetti autistici possano trovare il giusto ristoro delle spese sostenute. Questa realtà ha dimostrato di saper correttamente gestire e affrontare le necessità legate ai disturbi dello spettro autistico e nonostante la disponibilità a venire incontro alle richieste con rette accessibili, in molti casi ci sono famiglie impossibilitate a sostenere questi costi. Prendersi cura di un figlio autistico significa non solo garantire il giusto supporto psico-fisico ma anche prevedere delle spese per la sua rieducazione e formazione all’interno di realtà specializzate. Per questo sono al fianco delle famiglie, condivido le loro legittime istanze e me ne farò portavoce affinché in tempi rapidi si possa arrivare a una soluzione che contempli le giuste esigenze di tutti i soggetti coinvolti. La Regione Puglia deve continuare a sostenere questi bisogni spesso dimenticati dal sistema sanitario nazionale”. Lo dichiara il capogruppo di Italia in Comune alla Regione Puglia e vice presidente della III Commissione Sanità,