Bari, chiuso al traffico lunedì per lavori di manutenzione il sottopasso Giuseppe Filippo

BARI - La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche rende noto che, con ordinanza dirigenziale n. 2269/2020, dalle ore 5.00 alle ore 18.00 di lunedì 17 agosto è temporaneamente interdetto alla circolazione dei veicoli, in entrambi i sensi di marcia, il sottopasso Giuseppe Filippo, nel tratto compreso fra da via Brigata Bari e viale Pasteur, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione dell’impianto di sollevamento delle acque meteoriche.