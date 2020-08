Votazione Rousseau, Laricchia (M5S): “Ho votato no ad alleanze con i vecchi partiti. M5S alternativo a mala politica di destra e sinistra”

BARI - “Per me il M5S o è alternativo alla mala politica della destra e della sinistra o non ha senso di esistere. Faccio il contrario di quello che farebbe molta gente: non salgo sul carro del vincitore. È passato il SI ma io ho votato NO alle alleanze con i vecchi partiti, perché il MoVimento 5 Stelle è nato perché la mala politica di destra e la mala politica di sinistra avevano fallito". Così in un post sulla sua pagina Fb la candidata presidente del M5S alla Regione Puglia"Dobbiamo trasformare i partiti nel M5S - prosegue Laricchia - e non trasformare il M5S in quello che sono i vecchi partiti. Noi siamo post ideologici, il nostro elettorato viene da destra, da sinistra, dal centro e dal non voto. Schierarci in alleanza sui territori con il Pd o con altri vecchi partiti, di destra o sinistra, significa tradire parte del nostro elettorato, significa ammazzare il M5S. Storia diversa è il Parlamento, ovviamente. Naturalmente la base decide, spero non condizionata da pseudo opinionisti del giornalismo, che già ci hanno fatto andare a sbattere contro un muro di vergogna in Umbria e in Emilia Romagna. Concordo con quanto ha scritto Luigi Di Maio: ‘Io penso che finché le evoluzioni verranno dal basso... [...] ...non dobbiamo avere pregiudizi di alcun genere", ma dobbiamo anche stare attenti a mantenere una nostra identità, chiara e distinta, perché se dovessimo diventare uguali ai vecchi partiti, i cittadini potrebbero non notare più la differenza’"."In Puglia fortunatamente il M5S resiste, resiste a questo ammaliamento di chi vuole inglobarci, digerirci e poi sputarci, dopo averci trasformato in un altro vecchio partito, di cui l’Italia non ha bisogno. In Puglia i pugliesi fortunatamente avranno un’alternativa a politici pessimi come Emiliano e Fitto, dal passato discutibile (basta leggere le cronache giudiziarie) e che hanno già amministrato male questa Regione, due pericoli per la Puglia”, conclude Laricchia.