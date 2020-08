Bari piange Mariolina De Fano

- E' deceduta nel pomeriggio di martedì 18 agosto, per un malore nella sua abitazione in via Libertà a Bari, l'attrice Mariolina De Fano. Classe 1940 e figlia del compianto poeta dialettale Vito, fu protagonista nella fiction televisiva su Rai 1 dal titolo "Raccontami" e nel film "Il Carabiniere", con protagonista principale Massimo Ranieri. Scompare con Mariolina De Fano una interprete della comicità barese e della verace baresità, espressa anche all'esterno delle sue interpretazioni televisive, teatrali e cinematografiche.