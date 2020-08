Bobby Solo e Antonio Salvati cantano il grande successo di Tony Renis 'Quando Quando Quando'

Bobby Solo e Antonio Salvati sono in radio e negli store digitali con “Quando Quando Quando”, rivisitazione del grande successo di Tony Renis. L’inedito duo si è unito per la prima volta per un progetto internazionale.In autunno sarà disponibile il disco “ITALIAN INTERNATIONAL VINTAGE SONGS” con le più belle canzoni degli anni 50-60 come “Volare”, “Il padrino”, “Anema e core” e tanti altri brani che hanno avuto successo in tutto il mondo. Gli arrangiamenti sono stati affidati al M° Massimo Passon “Master Studio”, dietro suggerimenti di Bobby Solo.Bobby Solo commenta: ''Dopo aver realizzato, anche con l’aiuto del grande Tony Renis questo album, insieme ad Antonio Salvati (discografico dell’etichetta Rosso Al Tramonto), ho avuto l’idea, dopo aver inciso “Una lacrima sul viso” con il DJ Nell (Volpe Antonello), di arrangiare nuovamente la mia storica canzone di successo in pieno stile dance anni 80”. Per “Quando Quando Quando” invece ho proposto ad Antonio un remix dal sound Caraibico a ritmo di samba. Anche in questo caso DJ Nell è stato molto abile nel creare un colore latino americano, assolutamente adatto per l’estate''.