Calcio: la Juve Stabia e il Trapani retrocedono in C

Nella trentottesima e ultima giornata di ritorno di Serie B il Benevento che era già promosso in Serie A vince 4-2 ad Ascoli. Il Trapani supera 2-0 in Sicilia il Crotone già promosso in Serie A ma è terzultimo con 44 punti e retrocede in Serie C. Lo Spezia vince 2-1 a Salerno è terzo a 61 punti e si qualifica ai play off per la promozione in Serie A. Il Pordenone pareggia 2-2 a Cremona è quarto a 58 punti e va ai play off. Il Cittadella vince 3-2 a Chiavari con l’Entella, è quinto a 58 punti e si qualifica per i play off.Si qualificano agli spareggi per la promozione in A anche il Chievo Verona sesto con 56 punti, l’Empoli settimo a 54 punti e il Frosinone ottavo con 54 punti. I veneti vincono 1-0 allo Stadio “Bentegodi” contro il Pescara. L’Empoli vince 2-0 a Livorno. Il Frosinone non va oltre l’1-1 allo Stadio “Stirpe” col Pisa. Il Cosenza vince 3-1 in casa con la Juve Stabia e si salva. La Juve Stabia retrocede in Serie C. Il Perugia perde 3-1 a Venezia e giocherà i play out per evitare la retrocessione in Serie C contro il Perugia.