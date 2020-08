Capurso, sciolto il Consiglio comunale

Il Prefetto della Provincia di Bari ha disposto in data 14 agosto 2020, come da specifiche indicazioni legislative e normative, lo scioglimento del Consiglio Comunale di Capurso e la nomina della Dott.essa Rita Guida, dirigente di seconda fascia presso la Prefettura di Bari, quale Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente locale.Il provvedimento è stato adottato a seguito delle dimissioni presentate dal sindaco del Comune di Capurso, Francesco Crudele. Esse, divenute efficaci ed irrevocabili ai sensi della legge, sono principalmente motivate dalla candidatura del primo cittadino uscente alla carica di consigliere regionale nella tornata elettorale di domenica 20 e di lunedì 21 settembre 2020.