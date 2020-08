Champions League, Coman lancia Bayern nella storia

(credits: UEFA Champions League Fb)





Prima finale amara per il Psg che deve arrendersi alla concretezza del Bayern Monaco che schiera a sorpresa Coman al posto di Peresic, mentre il Psg decide di tenere in panchina Icardi. Il Bayern sfiora il vantaggio nel primo tempo con Lewandowski che servito in area da Devis che si gira e colpisce il palo. Sul finale di tempo Mbappè spreca clamorosamente la palla del vantaggio: servito da Herrera calcia senza convinzione un pallone che va docile tra le braccia di Neuer.Nella ripresa è Coman l'uomo che non ti aspetti a decidere il match: al 59' dopo un'azione corale, Kimmich crossa in area ed il francese batte di testa Navas per il 1-0 dei bavaresi. Al 92' Choupo Moting, servito da Neymar, non riesce a spingere in rete il pallone che sarebbe valso il pareggio parigino. Al 95' l'arbitro Orsato fischia la fine delle ospitalità facendo partire la gioia tedesca per la conquista della sua sesta Champions.