Coronavirus: 1.444 nuovi contagi in Italia

ROMA - Stabile il numero dei contagi da coronavirus in Italia: oggi si registrano 1444 nuovi casi contro i 1462 di ieri. Sono dunque 266.853 le persone colpite da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia.quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della salute. L’unico decesso delle ultime 24 ore si è registrato in Veneto. Ieri erano stati 9. Il totale delle vittime è di 35.473. Boom di guariti nelle ultime 24 ore: sono stati 1322 (ieri 348) e adesso sono 208.224 in tutto. Sono 121 le persone attualmente positive, 1103 ieri, per un totale di 23.156. Le infezioni in corso sono così suddivise: 1169 riguardano malati ordinari (-10 rispetto a ieri), 79 quelli ricoverati in terapia intensiva (+5) e 21.909 quelli in isolamento domiciliare. Per il quarto giorno consecutivo è record di tamponi effettuati: 99.108, (ieri erano stati 97.065), per un totale di 8,5 milioni di tamponi. Anche oggi nessuna regione ha fatto registrare zero nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore. In testa per numero di positivi nuovi c’è ancora la Lombardia con 289 casi, seguita dalla Campania con 188 e dal Lazio con 171. In aumento il dato riferito alla Sardegna, 70 casi nuovi oggi, rispetto ai 55 di ieri.