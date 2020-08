Lampedusa, arrivati 500 migranti. Sindaco: ''Non riusciamo più a sostenere questa situazione''

"Lampedusa non riesce più a sostenere questa situazione. O il governo prende decisioni immediate oppure sciopererà tutta l'isola. Non riescono a gestire l'emergenza e ormai la situazione è veramente insostenibile". Sono le dichiarazioni sconcertanti del sindaco di Lampedusa, Totò Martello, dopo lo sbarco di altri 450 migranti sull'Isola. "Non è possibile continuare a sopportare queste angherie da parte del governo". Una situazione insostenibile che porta una nuova emergenza e un mare di polemiche.