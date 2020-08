La star di Black Panther, Chadwick Boseman è morto a soli 43 anni a causa di un tumore al colon con cui combatteva da 4 anni. All'inizio della sua carriera, Boseman ha interpretato l'icona black del baseball Jackie Robinson in 42 e James Brown in Get on Up. Non aveva mai parlato pubblicamente della sua malattia ed ha preferito andarsene in silenzio.