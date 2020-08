Elezioni Usa 2020: Trump pronto alla lotta contro Biden

Prato sud della Casa Bianca. 1300 persone si muovono lentamente presi dalle note di un'opera italiana .La voce di Pavarotti li tiene desti, con il sorriso sul volto. Fra poco avranno inizio i discorsi che porteranno sul palcoscenico l'uomo che dovrà accettare la nomina a presidente degli Stati Uniti. L'ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, è stato il primo ad attaccare Joe Biden, definito Joe il cinese per i contatti che ebbe con la Cina nel passato. Gli altri discorsi creano una triste cornice attorno alla figura dell'ex vice di Barack Obama.La figlia del presidente Trump Ivanka, farà una stupenda descrizione del carattere del ''papa' del quale sono molto orgogliosa". E' stato un padre, e ora un nonno, veramente eccezionale".Finalmente arriva il presidente con la first lady. Trump, con un discorso di 70 minuti nel corso del quale ha diviso in due parti il soggetto. All'inizio ha spiegato tutto quanto ha fatto nei primi quattro anni al comando, soprattutto nel campo economico. Ha tagliato le tasse, ha aiutato le famiglie con un assegno iniziale di 2 mila dollari seguito da un'altro di 1200 dollari. Ha poi corretto tutte le iniziative prese da Obama e infine ha aiutato le piccole società che avevano bisogno.Trump ha deciso di attaccare Biden: lo ha definito un uomo che non ha idee chiare, che si lascia guidare da democratici di sinistra, anzi socialisti. Biden non ha mai detto una sola parola per quanto riguarda gli assalti nelle città a guida democratica: fuoco, sparatorie, uccisioni ogni sera. Biden distruggerebbe l'America ,ha quasi urlato Trump. C'e' bisogno di altri 4 anni contro i democratici, altrimenti faremo la fine del Venezuela.