Random, il rapper rivelazione pubblica il nuovo singolo 'Nudi nel letto'

Dopo il successo dell’Ep “Montagne Russe” e dei singoli certificati platino “Rossetto” e “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa”, il giovane artista dal successo inarrestabile Random torna a emozionare i suoi fan con il nuovo singolo “Nudi nel letto” (Visory Records in licenza esclusiva a Casa Italia Records powered By Believe), da oggi, venerdì 28 agosto, disponibile in radio e in digitale!

Ad oggi l’artista conta oltre 140 milioni di ascolti sulle piattaforme streaming e oltre 100 milioni di visualizzazioni sul suo canale Youtube!

Il testo del singolo è a cura dello stesso Random mentre la produzione è affidata all’ormai fedele collaboratore e amico Zenit. “Nudi nel letto” apre un nuovo capitolo musicale per il giovane artista, che in questa malinconica canzone d’amore, racconta proprio della nostalgia che pervade un po’ tutti sul finire dell’estate e allo stesso tempo della voglia di cimentarsi in nuove sfide.

Mercoledì 6 settembre Random sarà protagonista degli Heroes all’Arena di Verona, uno speciale appuntamento live in occasione del quale l’artista presenterà il suo ultimo singolo “Sono Un Bravo Ragazzo Un Po’ Fuori Di Testa”.