Emiliano: ''La Puglia ce la farà''

BARI - Mascherina d’ordinanza sul volto e saluto "gomito a gomito" con i cittadini pugliesi. È una comunicazione autentica, fatta di persone vere incrociate nel quotidiano, quella che accompagnerà Michele Emiliano sino al 20-21 settembre. «La Puglia ce la fa», perché, come spiega Emiliano in un post sui social: "Ce la fanno i Pugliesi. Persone vere, come quelle ritratte in queste foto, piene di quella forza di volontà testarda e orgogliosa che è nelle nostre radici. E ce la fa questa terra, se lavora con tenacia e buonsenso per mettersi alle spalle un periodo complicato e riprendere il suo cammino più forte di prima". Non ci sarà quindi, per queste elezioni regionali, una campagna di comunicazione in senso classico, non ci saranno maxi-manifesti.





Parte oggi un racconto per immagini, immagini reali che catturano sguardi, incontri, storie che meglio di qualsiasi slogan possono esprimere la verità di questo tempo e il percorso umano e istituzionale che Michele Emiliano sta facendo, continuando incessantemente a lavorare per il bene della Puglia. Gli scatti sono realizzati dallo staff del presidente durante le normali giornate di lavoro. In questa comunicazione-verità si trovano elementi di incoraggiamento e fiducia che un intero popolo esprime. Sentimenti che il presidente Emiliano racchiude nell'esortazione finale del suo post: "Forza e coraggio, donne e uomini, ragazze e ragazzi di questa meravigliosa regione. La Puglia ce la fa".