Emiliano a Maglie all’inaugurazione del Mercatino del gusto

MAGLIE (LE) - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e l’assessore Loredana Capone, hanno inaugurato ieri sera la 21esima edizione del Mercatino del Gusto di Maglie, nel Leccese, insieme al Sindaco Ernesto Toma e al presidente dell’associazione Salvatore Santese. Taglio del nastro nella “Piazza del Vino”. Un evento nel rispetto di tutte le norme anti Covid, in particolare sul distanziamento e uso delle mascherine.Il Mercatino, che proseguirà fino al 5 agosto, è arricchito da laboratori e incontri di approfondimento su tematiche agroalimentari, presentazioni di libri, degustazioni guidate e musica dal vivo, cocktail e dj set, appuntamenti dedicati ai bambini e spettacoli di danza.“Questo- è il secondo anno che vengo qui. Con Regione Puglia e PugliaPromozione abbiamo creato attorno a questo evento un elemento identitario, un po’ come per la Notte della Taranta. È chiaro che è una edizione molto limitata, molto parziale. Siamo attentissimi, ma lo stiamo facendo perché tutti si devono ricordare che questo è un appuntamento imperdibile che dall’anno prossimo riprenderà in tutta la sua grandezza”.“Coraggio, determinazione e rispetto delle regole sono le parole che caratterizzano questa particolare edizione del Mercatino del Gusto -un appuntamento molto importante per il territorio che abbiamo voluto mantenere e sostenere come Regione Puglia e Pugliapromozione, nel rispetto di tutte le regole di prevenzione, come segno di continuità e speranza”.