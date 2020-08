NICOLA ZUCCARO - In attesa del ritorno in pista con il Gran Premio del Belgio previsto per domenica 30 agosto 2020, a tenere banco è la salute economica della Williams. La storica scuderia britannica di Formula 1, sofferente da tempo per difficoltà finanziarie, è stata acquistata dalla Società americana di investimenti privati Dorilton Capital. Il quartiere generale resta a Grove. Confermati per questo campionato, i piloti George Russell e Nicholas Latifi.