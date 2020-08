Nesta corteggiato da Pirlo: possibile ruolo come vice allenatore

Indiscrezione delle ultime ore, parlerebbe di un contatto tra Andrea Pirlo e Alessandro Nesta. Il neo allenatore della Juventus avrebbe proposto al suo ex compagno del Milan e di Nazionale di essere il suo vice allenatore, ruolo al momento vacante. L'attuale allenatore del Frosinone, avrebbe preso tempo in quanto stava preparando la finale play off, poi persa contro lo Spezia ma con i ciociari 'bloccati' in B la situazione potrebbe cambiare e spingere l'ex rossonero a sposare la Vecchia Signora che aveva sfiorato già nel 2002 quando poi si legò al Milan.