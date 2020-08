Famiglia pugliese si schianta sulla A14

- Una famiglia di origine pugliese, residente a Magenta nel milanese, che percorreva la A14, si è schiantata con la sua A3 contro il cordolo che divide il parcheggio auto con quello dei mezzi pesanti nella stazione di servizio di Santerno per ribaltarsi, nel comune di Solarolo, in Emilia.Tra le cause più plausibili ci sarebbe il colpo di sonno, in quanto l'uomo alla guida non sarebbe riuscito a frenare per evitare l'impatto. Due feriti sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Imola, mentre il più grave al center Bufalini di Cesena in codice rosso.